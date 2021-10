Bouchon Bouchon Bouchon, Somme Cultivons une liqueur de premier choix à Bouchon Bouchon Bouchon Catégories d’évènement: Bouchon

Une matinée avec le Conservatoire des Espaces Naturels des Hauts-de-France ça vous tente ? On remet le couvert d'une cueillette familiale sur notre larris parsemé de genévriers pour confectionner un breuvage à la hauteur de nos couleurs ! A récolter entre amis ou en famille ! De 9h30 à 13h En partenariat avec les communes de Bouchon et Villers-sous-Ailly, dans le cadre de Chantier d'automne Inscription auprès du Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France au 03.22.89.63.96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org Prévoir des chaussures de marche Prévoir un pique-nique

