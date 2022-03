CULTIVONS NOS PASSIONS MARCHÉ / REPAS CONCERT / CONFÉRENCE Rochesson Rochesson Catégories d’évènement: Rochesson

CULTIVONS NOS PASSIONS MARCHÉ / REPAS CONCERT / CONFÉRENCE Salle des fêtes Place Marcel Perrin Rochesson

2022-04-15 10:00:00 – 2022-04-15 19:00:00

Rochesson Vosges Rochesson Marché de producteurs et artisans, des ateliers DIY, un troc de plantes et graines, une tombola, un repas, un spectacle et un bal/concert sur la place du village.

Un beau programme pour festoyer ensemble à l’arrivée des beaux jours.

Spectacle de: Kif Kif compagnie “Nous la forêt…. ou comment se planter”

Concert/Bal avec les talentueux “Bal o Gadjo”

Sur place: buvette et petite restauration +33 7 68 46 40 05 MONTS DE L’UTOPIE

