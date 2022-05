CULTIVONS NOS PASSIONS : MARCHÉ / BAL-CONCERT / SPECTACLE / REPAS Rochesson, 15 mai 2022, Rochesson.

En extérieur, en plein centre du joli village de Rochesson, voici l’événement du printemps organisé par Les Monts de l’Utopie, association créatrice d’événements dans le respect de la nature et de l’être humain…

¿ Toute la journée : Marché de producteurs et artisans, Troc de plantes et graines, Ateliers DIY, Tombola.

¿Repas des Familles le midi avec un délicieux menu printanier (entrée/plat, dessert) 14€/12€(adhérent)

¿14h: Spectacle “Nous la forêt… ou comment se planter” par la Compagnie Kif Kif

¿15h30/16h: Concert/Bal folk avec les talentueux Bal O’Gadjo

¿ Sur place: Buvette, Petite restauration et bonne humeur

¿Entrée libre

¿Réservations pour le repas au 06 73 54 05 25

Kif Kif, c’est du théâtre circassien. Un duo fraternel pour du spectacle charnel et gravitationnel. Kif Kif c’est du pareil ou presque. Des ressemblances qui s’écharpent et des différences qui s’accordent. Kif Kif c’est du relationnel approximativement fusionnel.

Kif Kif est un duo créé par Lucas et Baptiste Bouissou. Nous, la forêt – ou comment se planter est leur premier spectacle.

“Au pied d’un arbre, deux grands enfants accompagnés par un musicien-jardinier cherchent leur place.

Ils se comparent, se tournent autour, se percutent, se soutiennent et se renvoient la pomme. A travers le jonglage et les questionnements poético-métaphysiques, ces explorateurs naïfs revendiquent le droit de plonger vers le haut, renversent le dessus et le dessous et avancent dans la vie.

Ils déploient leurs branches et leur imaginaire avec humour et tendresse, au rythme de la batterie, des chutes et des suspensions.”

15h30 – Bal O’Gadjo “Bal Concert Sans Frontières”

Depuis 2005, plus de 300 concerts un peu partout en Europe et 6 albums, Bal O’Gadjo poursuit son travail d’ouverture et de rencontre entre les musiques traditionnelles européennes et du monde.

Un beau voyage qui alterne habilement chants, improvisations inspirées, mélodies à plusieurs voix, arrangements ciselés et rythmes aux saveurs orientales.

Forts de leurs nombreuses expériences respectives, les 5 musiciens font converger leurs personnalités musicales dans un concert empreint de cultures balkanique, méditerranéenne et tzigane, au service d’un bal folk toujours vivant, créatif et dansant !

+33 6 73 54 05 25 https://www.lesmontsdelutopie.fr/

