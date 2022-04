Cultivons le devenir de nos paysages – Soirée conviviale Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l'École Catégories d’évènement: 79400

Saint-Maixent-l'École

Cultivons le devenir de nos paysages – Soirée conviviale Saint-Maixent-l’École, 13 mai 2022, Saint-Maixent-l'École. Cultivons le devenir de nos paysages – Soirée conviviale Saint-Maixent-l’École

2022-05-13 – 2022-05-13

Saint-Maixent-l’École 79400 Avec le soutien de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre, Agrobio Deux-Sèvres, en partenariat avec le CPIE de Gâtine Poitevine, Deux-Sèvres Nature Environnement, le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres, Bocage Pays Branché, la MFR Saint Loup, le Cregene et avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, met en place ce printemps des actions qui s’intéressent à nos paysages, à ceux qui les façonnent, à la vie qui s’y développe et à leur avenir ! Vendredi 13 mai 2022, de 17h à 20h – Soirée conviviale : les jeunes vous racontent leurs paysages du quotidien

Projection-débat autour des petits films réalisés par des lycéens du Lycée Polyvalent du Haut Val de Sèvre sur leurs paysages du quotidien.

