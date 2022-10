Cultivons le champ des possibles

Cultivons le champ des possibles, 15 octobre 2022, . Cultivons le champ des possibles



2022-10-15 10:00:00 – 2022-10-15 16:00:00 Le jardin partagé « Cultivons le Champ des Possibles », est un projet ouvert à tous sur l’année. Rencontre le 3éme samedi de chaque mois (hors vacances scolaire) pour tisser des liens, favoriser l’échange, les connaissances et développer la biodiversité. Rencontres au jardin partagé d’Entressen avec le Centre d’Animation Pierre Miallet. dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville