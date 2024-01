Cultivez vos plantes de balcon Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy, mercredi 31 janvier 2024.

Cultivez vos plantes de balcon Indigènes ou exotiques, certaines connaissances sont essentielles pour la réussite de vos cultures. Mercredi 31 janvier, 14h00 Conservatoire et Jardin botaniques Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-31T14:00:00+01:00 – 2024-01-31T15:30:00+01:00

Fin : 2024-01-31T14:00:00+01:00 – 2024-01-31T15:30:00+01:00

Venez découvrir les collections tropicales du Jardin botanique de Genève et apprendre comment cultiver les plantes de vos balcons.

Cette visite est proposée dans le cadre de la manifestation Botanica Hiver 2024, du 27 janvier au 4 février et son thème annuel « Plantes pour notre avenir Plantes indigènes de jardin et de balcon ».

Ce prélude hiveral fait la part belle aux serres des Jardins botaniques de Suisse.

Conservatoire et Jardin botaniques Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy 1202 +41 22 418 51 00 http://www.cjb-geneve.ch [{« type »: « email », « value »: « visites.cjb@ville-ge.ch »}, {« type »: « phone », « value »: « 0224185100 »}] [{« link »: « https://www.botanica-suisse.org/fr/home-fr/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/parcs-jardins-plages-bains-publics/conservatoire-jardin-botaniques/

