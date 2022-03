Cultivez un potager : atelier plantation et semis de graines Bibliothèque municipale Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Bibliothèque municipale, le vendredi 3 juin à 17:00

Cultiver un potager, c’est développer son bien-être par une activité saine et pleine de sens. Semer des graines pour faire ses propres plants demande du temps et de la patience ! Rejoignez-nous pour apprendre les différentes techniques de semis et pour tout savoir sur le choix des graines, des contenants et des gestes qui vous permettront de réussir tous vos semis de fleurs, légumes et plantes aromatiques.

Tél : 06 87 57 92 06

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T17:00:00 2022-06-03T18:30:00

