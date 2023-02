Cultiver son potager gratuitement Office de tourisme Rives de Saône, 22 mars 2023, Saint-Jean-de-Losne .

Cultiver son potager gratuitement

2023-03-22 14:30:00 – 2023-03-22 17:00:00

Saint-Jean-de-Losne

Cote-d’Or

EUR 35 35 Le printemps arrive et il est temps de commencer à planter votre potager. Et cela n’a pas besoin d’être cher… en fait, cela peut être gratuit ! Découvrez comment vous pouvez construire un potager d’été, en utilisant les déchets que vous mettez habituellement dans le bac à compost. Et dégustez des salades fraîches, directement de votre jardin, tout l’été.

L’atelier vous apprendra différentes techniques et informations sur comment faire pousser des plantes potagères gratuitement, et quelques solutions naturelles pour nourrir et protéger vos plantes. Il s’agit d’un atelier démonstratif qui vous préparera à commencer à mettre en pratique ce que vous avez appris à la maison, prêt pour le printemps.

Le prix comprend un kit de démarrage de matériel à emporter, une fiche d’information de référence pour votre frigo, un goûter maison ainsi que leurs recettes, pour que vous puissiez les cuisiner à la maison avec les légumes de votre jardin !

Office de tourisme Rives de Saône Esplanade des itinérances Saint-Jean-de-Losne

