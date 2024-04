Cultiver sa santé CLAB Assat, samedi 6 juillet 2024.

Découvrir les bienfaits d’un jardin potager au naturel et d’un verger conservatoire. Une expérience sensorielle, gustative et documentaire où l’on aborde le jardin sous toutes les coutures ! Des dégustations et un gouter convivial sont aussi au programme.

A partir de 8 ans et sur réservation. 0 0 EUR.

Début : 2024-07-06 09:30:00

fin : 2024-07-06 16:30:00

CLAB 3 Route du Bois

Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cpiebearn@cpiebearn.fr

