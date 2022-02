Cultiver la confiance et l’estime de soi par le théâtre Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cultiver la confiance et l'estime de soi par le théâtre

Cité des sciences et de l'Industrie, le jeudi 24 février 2022

Cité des sciences et de l’Industrie, le jeudi 24 février à 18:30

18h30-21h [ATELIER] Vous souhaitez développer estime et confiance en vous ? Exercez, avec le soutien d’un metteur en scène, votre sens de la répartie au cours d’ateliers d’improvisation théâtrale orientés dans le domaine professionnel.

Cité des sciences et de l'Industrie
30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

2022-02-24T18:30:00 2022-02-24T21:00:00

