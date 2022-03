Cultiver, cueillir, et conserver les plantes médicinales et aromatiques Belin-Béliet Belin-Béliet Catégories d’évènement: Belin-Béliet

Gironde

Cultiver, cueillir, et conserver les plantes médicinales et aromatiques Belin-Béliet, 27 mars 2022, Belin-Béliet. Cultiver, cueillir, et conserver les plantes médicinales et aromatiques Ferme des Bleuets 10 Chemin de Lauray Belin-Béliet

2022-03-27 10:00:00 – 2022-03-27 16:30:00 Ferme des Bleuets 10 Chemin de Lauray

Belin-Béliet Gironde Belin-Béliet 25 EUR Découverte sur le terrain de différentes espèces de plantes médicinales. Intérêts culinaire, médicinal, et environnemental du « jardin de simples ».

Comment cultiver ces plantes, comment les multiplier, que choisir pour débuter ?

Précautions de cueillette, et principales méthodes de conservation des plantes médicinales et aromatiques.

L’après-midi, découverte et mise en pratique de différentes techniques de multiplication des plantes médicinales.

Chacun repart avec son futur mini jardin.

Pour le déjeuner : Repas tiré du panier. Découverte sur le terrain de différentes espèces de plantes médicinales. Intérêts culinaire, médicinal, et environnemental du « jardin de simples ».

Comment cultiver ces plantes, comment les multiplier, que choisir pour débuter ?

Précautions de cueillette, et principales méthodes de conservation des plantes médicinales et aromatiques.

L’après-midi, découverte et mise en pratique de différentes techniques de multiplication des plantes médicinales.

Chacun repart avec son futur mini jardin.

Pour le déjeuner : Repas tiré du panier. +33 6 28 17 61 44 Découverte sur le terrain de différentes espèces de plantes médicinales. Intérêts culinaire, médicinal, et environnemental du « jardin de simples ».

Comment cultiver ces plantes, comment les multiplier, que choisir pour débuter ?

Précautions de cueillette, et principales méthodes de conservation des plantes médicinales et aromatiques.

L’après-midi, découverte et mise en pratique de différentes techniques de multiplication des plantes médicinales.

Chacun repart avec son futur mini jardin.

Pour le déjeuner : Repas tiré du panier. ferme des bleuets

Ferme des Bleuets 10 Chemin de Lauray Belin-Béliet

dernière mise à jour : 2022-02-21 par OT Val de l’Eyre

Détails Catégories d’évènement: Belin-Béliet, Gironde Autres Lieu Belin-Béliet Adresse Ferme des Bleuets 10 Chemin de Lauray Ville Belin-Béliet lieuville Ferme des Bleuets 10 Chemin de Lauray Belin-Béliet Departement Gironde

Belin-Béliet Belin-Béliet Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belin-beliet/

Cultiver, cueillir, et conserver les plantes médicinales et aromatiques Belin-Béliet 2022-03-27 was last modified: by Cultiver, cueillir, et conserver les plantes médicinales et aromatiques Belin-Béliet Belin-Béliet 27 mars 2022 Belin-Béliet Gironde

Belin-Béliet Gironde