"Cultivées et médicinales" : Stage ½ journée (le matin) où l'on découvre les vertus des plantes du jardin et comment s'en servir pour soigner les maux de tous les jours. Balade botanique, identification de plantes médicinales communes, détails de leurs usages, conseils de cueillettes, présentation de quelques recettes médicinales et dégustation de tisanes. Avec Dan de Lion

