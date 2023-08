L’Histoire du Pastel, découvrez un savoir-faire du Pays de Cocagne classé au Patrimoine Culturel Immatériel Français Cultivé Sauvage Azas Catégories d’Évènement: Azas

Haute-Garonne L’Histoire du Pastel, découvrez un savoir-faire du Pays de Cocagne classé au Patrimoine Culturel Immatériel Français Cultivé Sauvage Azas, 16 septembre 2023, Azas. L’Histoire du Pastel, découvrez un savoir-faire du Pays de Cocagne classé au Patrimoine Culturel Immatériel Français 16 et 17 septembre Cultivé Sauvage Gratuit. Entrée libre. Ingénieur de formation, Sophie Thillaye a décidé en 2020 de se lancer dans le « grand bain » de la culture du Pastel, dont elle extrait une huile 100% végétale, aux vertus cosmétiques incomparables.

Le Pastel, classé Patrimoine Culturel Immatériel Français des Savoir-faire en Pays de Cocagne ! Cette jeune agricultrice herboriste cultive aussi sur la petite commune d’Azas des plantes aromatiques et médicinales, destinées à concocter des tisanes aux innombrables bienfaits naturels. Pour couronner le tout, c’est un séchoir solaire qui permet à Sophie d’extraire le meilleur de ses plantes Cultivé Sauvage 395 chemin de bouzigues, 31380 Azas Azas 31380 Haute-Garonne Occitanie 05 61 84 31 43 https://www.facebook.com/profile.php?id=100090164559151 [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 84 31 43 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

