CULTES ET SANCTUAIRES À ANGERS DANS L’ANTIQUITÉ Angers, jeudi 18 juillet 2024.

CULTES ET SANCTUAIRES À ANGERS DANS L’ANTIQUITÉ Angers Maine-et-Loire

Cette thématique renvoie aux sanctuaires publics dédiés aux différentes divinités du panthéon romain (Apollon, Mercure, Hercule, Victoire, Vénus…). Elle permet d’évoquer également les cultes orientaux, et notamment celui de Mithra mieux connu depuis la fouille en 2010 d’un mithraeum et la découverte de céramiques, utilisées pour le culte et le banquet rituel ou offertes en ex-voto. L’exposition aborde enfin l’implantation des premières basiliques chrétiennes à partir du 5e s. ap. J.-C.

Seront ainsi rassemblés des œuvres issues des collections des musées d’Angers, du mobilier archéologique, des documents, images et audiovisuels permettant de resituer les objets dans leur contexte.

En partenariat avec l’INRAP Institut national de recherches archéologiques préventives. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-18 10:00:00

fin : 2024-07-18 18:00:00

14 rue du musée

Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire musees@ville.angers.fr

L’événement CULTES ET SANCTUAIRES À ANGERS DANS L’ANTIQUITÉ Angers a été mis à jour le 2024-03-18 par eSPRIT Pays de la Loire