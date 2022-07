Culte, Sanctuaires et Pèlerinages de Saint-Michel

2022-09-27 18:00:00 18:00:00 – 2022-09-27 19:00:00 19:00:00 Conférence par Angela Laghezza, chercheuse en Histoire du Christianisme et des Églises à l'Université de Bari Aldo Moro (Italie). Le Mont-Saint-Michel normand n'est pas le plus ancien des lieux de cultes européens dédiés à l'Archange : depuis l'Antiquité tardive, il s'agit de la grotte de Saint-Michel du Monte Gargano dans les Pouilles (Italie), modèle d'une typologie de lieux de culte dédié à l'Archange répandu dans toute l'Europe, qui accueille toujours des foules de pèlerins. Depuis 2011, cette grotte est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO pour les témoignages remontant à l'époque lombarde (VIIe-VIIIe siècles). Elle a également fait l'objet, au cours des cinquante dernières années, de travaux intenses de chercheurs de diverses disciplines, notamment italiens et français : en partant de ceux-ci, cette conférence vise notamment à dresser un bilan de l'histoire du culte de saint Michel en Europe et de liens entre les Pouilles et la Normandie, en se référant aux orientations les plus récentes de la recherche scientifique. Conférence proposée par le Musée de Normandie et le CRAHM-Centre Michel de Boüard. Auditorium du Château de Caen, entrée libre (dans la limite des places disponibles). La conférence est en français.

