Culte + Jay Step New Morning Paris, samedi 2 mars 2024.

Le samedi 02 mars 2024

de 19h30 à 23h00

.Public adolescents adultes. payant Tarif New Morning : 19.80 EUR

CULTE, l’escadron tout funk tout flamme qui emporte tout sur son passage, croise le funk avec Jay Step, joyeuse bande au groove polymorphe soul rock afrobeat et hip hop !

Culte

Fort de deux Ep et d’une centaine de concerts ; Inspiré par des légendes telles que James Brown, Prince ou Tower of Power mais aussi des groupes de la scène funk actuelle (Lettuce, Ghost Note, Vulfpeck), Culte vous invite à son pèlerinage : transes rythmiques, improvisations psychédéliques et cuivres survoltés !

Culte, c’est la rencontre de huit musiciens et de sa chanteuse Gladys au service d’une seule cause : Le FUNK.

De ville en ville, armés de cuivres et de synthétiseurs, ils prêchent un groove solide et délivrent un message de bonne humeur à destination de toutes les oreilles, ne laissant d’autre choix que de bouger frénétiquement son corps !

Et 2024 s’annonce cultissime avec l’enregistrement de leur 1er album « Upperculte » au printemps.

Line Up

Alexandre Jouvie

Saxophone

Ben Garnier

Saxophone

Jean Bon « Bidou »

Claviers, Trompette

Kevin Henao

Basse

Jeeb’s Paliès

Batterie

Duff LePage

Guitare

Nicolas Derand

Claviers

Gladys

Voix

Jay Step

Maîtrisant les codes de la modernité et ceux des grands classiques, Jay Step frappe là où ça fait du bien en empruntant autant à l’Afro-beat ou au Hip-Hop, au Super Funk Rock ou New-Orleans, abondant dans un style singulier et audacieux, forts en émotions, énergétique et toujours ciselé comme un bijou séduisant.

Le groupe naît de la volonté de créer un collectif offrant une musique moderne, organique et qui rassemble. Depuis sa naissance en 2016, Jay Step est évolutif, a connu plusieurs formes pour aujourd’hui arriver à un équilibre de dix musicien·nes dont une chanteuse venus d’horizons très différents dévoués à offrir des compositions en reflet des intimités musicales des membres : riches, ouvertes et généreuses.

Influencés par le Funk et Jazz mais d’emblée décidés à jouer des frontières entre les genres ainsi qu’entre harmonie et rythmique.

Une grosse machine produisant des compositions fines, des mélodies élégantes, exécutées soigneusement de mains de velours, quand à la présence scénique elle est généreuse : on se balance et on danse jusqu’au final, porté par un son aventureux et voyageur.

Line Up

Milena Fattah

Voix

Sébastien Le Bon

Batterie

Yus Delicyus

Percussions

Nicolas Derand

Claviers

Rémi Lifran

Basse

Timon Nicolas

Flute, Trompette

Anto Zeugma

Trombone

Pierre Pierau

Saxophone ténor

Julien Dub

Saxophone alto

Dj Junkaz Lou

D.J.

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

Contact : https://www.newmorning.com/20240302-5920-culte-jay-step.html#more https://www.facebook.com/events/403088988848554/ https://www.facebook.com/events/403088988848554/ https://www.newmorning.com/20240302-5920-culte-jay-step.html#more

Culte + Jay Step