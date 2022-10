Culte de Noël Colmar Colmar Catégories d’évènement: Colmar

Haut-Rhin

Culte de Noël Colmar, 24 décembre 2022, Colmar. Culte de Noël

9 Grand Rue Colmar Haut-Rhin

2022-12-24 – 2022-12-24 Colmar

Haut-Rhin Toutes les générations se rassemblent pour célébrer le mystère de la nuit de Noël. Le mystère de la nuit de Noël ! +33 3 89 41 44 96 Colmar

dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Catégories d’évènement: Colmar, Haut-Rhin Autres Lieu Colmar Adresse 9 Grand Rue Colmar Haut-Rhin Ville Colmar lieuville Colmar Departement Haut-Rhin

Colmar Colmar Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colmar/

Culte de Noël Colmar 2022-12-24 was last modified: by Culte de Noël Colmar Colmar 24 décembre 2022 9 Grand Rue Colmar Haut-Rhin Colmar Haut-Rhin

Colmar Haut-Rhin