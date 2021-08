CULT’ART Yutz, 4 septembre 2021, Yutz.

CULT’ART 2021-09-04 10:00:00 – 2021-09-04 22:00:00 Salle Bestien 2 rue de la République

Yutz Moselle Yutz

L’association culturelle ACAGE et la CHAÎNE TV57 vous invitent à la

1ere édition de Cult’Art : la rencontre de talentueux artistes du Grand Est .

Avec des paillettes dans les yeux …et de L’ART SOUS TOUTES SES FORMES!

C’est un événement culturel qui regroupe une trentaine d’artistes et des animations planifiées sur 2 jours

Peintres … Sculpteurs… Photographes… Céramistes… Créateurs….avec des artistes locaux et la participation de l’académie Européenne des Arts du Grand-Duché de Luxembourg.

Au programme des festivités :

Samedi 04 septembre 2021

11h00 : Cristina : Chant Lyrique

14h30 : Momotaro : représentation théâtrale par la compagnie Théâtre à dire,

Résumé : Venu sur Terre dans une pêche qui descend la rivière, Momotaro est découvert par une grand-mère qui lave son linge. Aussitôt adopté par le couple qui n’a jamais eu d’enfants, il grandit à vue d’œil et devient grand et fort.

16h00 : Défilé de mode des Miss Curvy de Lorraine sur les paroles et musique de l’artiste Yanis Taied

17h00 : Vente aux enchères du tableau de l’artiste Feila représentant un KOALA destiné à la fondation Free Spirit, fondation qui œuvre pour la protection animale entre autre et la replantation des arbres au Kenya.

18h Concert : la Môm’ Zen

Coup de foudre musical et humain entre ce trio avec des compositions, dans un univers mélodieux, les sujets traités font souvent référence à des tranches de vie. Moments à la fois fugaces et où le temps semble s’être arrêté pour laisser place aux émotions qu’ils laissent derrière et cette petite touche spécifique qui n’appartient qu’à eux.

20h: Représentation théâtrale : rire garanti avec « Histoire de couples » par la Compagnie Tapage Nocturne

Résumé : Des personnages décalés, attachants, drôles, agaçants ou autoritaires qui ont chacun leur façon, bien à eux d’envisager le couple.

Dimanche 05 septembre 2021

11h00 : Cristina : Chant lyrique

14h30 : Déambulation Clownesque avec Kapucine qui danse tant qu’elle le peut.

15h15 : Représentation théâtrale « I can hardly express » de Olivier Piechaczyk et « Cours Johnny » de Jo Hoestlandt16h30 avec La Compagnie des Orties

Résumé : Magie de l’instant …Bienveillance…Sans aucun doute … Certains ont du talent… Ils ont un talent certain… Les rires fusent… Et se diffusent … Au gré des mots… Un spectacle qui interpelle… Tout en humour… Qui nous emporte sans détour… Doucement…

16H30 : Spectacle de Magie avec Magic Aventure

Surprise ,humour , émerveillement , y a de la magie dans l’air !

ET OUVERTE À TOUS !

Buvette et restauration sur place

+33 6 61 25 61 74 https://acage-grandest.blogspot.com/

ACAGE

