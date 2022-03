CULT of LUNA + Caspian + HOLY FAWN (Post-rock) au Metronum Le Metronum, 5 octobre 2022, Toulouse.

Le Metronum, le mercredi 5 octobre à 20:00

Noiser et NMC Live présentent : **Cult of Luna (Post-Hardcore Legends – Suède)** [[https://www.cultofluna.com/](https://www.cultofluna.com/)](https://www.cultofluna.com/) [[https://youtu.be/7GINnbmjU6o](https://youtu.be/7GINnbmjU6o)](https://youtu.be/7GINnbmjU6o) [[https://www.instagram.com/cultofluna](https://www.instagram.com/cultofluna)](https://www.instagram.com/cultofluna) On ne va pas se mentir, ça fait 11ans qu’on attend ça. Depuis la création de l’asso, tous les ans, nous nous disons : bon c’est quand qu’on fait Cult Of Luna ? Et bien ça y est, enfin presque, dans un an quoi. Parler de Cult Of Luna en peu de mots c’est impossible pour nous, donc on ne le fera pas. Ce groupe représente beaucoup trop de choses pour être réduit à une somme de mots. Chaque sortie est un monolithe, chaque morceau est un voyage. **Caspian (Post Rock – USA)** [[https://caspiantheband.bigcartel.com/](https://caspiantheband.bigcartel.com/)](https://caspiantheband.bigcartel.com/) [[https://www.youtube.com/watch?v=oGdareqCtfg](https://www.youtube.com/watch?v=oGdareqCtfg)](https://www.youtube.com/watch?v=oGdareqCtfg) [[https://www.instagram.com/caspianofficial](https://www.instagram.com/caspianofficial)](https://www.instagram.com/caspianofficial) Originaires de Beverly dans le Massachusetts et formé en 2003 le groupe est majoritairement instrumental. La dernière fois à Toulouse c’était en 2016, CASPIAN c’est le groupe que beaucoup de monde connait de nom mais qui est assez rare en live. Leur discographie est ultra homogène et leur prestation en ouverture de COL promet des montagnes d’émotions. **HOLY FAWN (Post Rock – USA)** [[https://holyfawn.bandcamp.com/music](https://holyfawn.bandcamp.com/music)](https://holyfawn.bandcamp.com/music) [[https://www.instagram.com/holyfawn/](https://www.instagram.com/holyfawn/)](https://www.instagram.com/holyfawn/) [[https://holyfawn.com/#](https://holyfawn.com/#)](https://holyfawn.com/#) Groupe très récent, et arrivés il y a peu chez NMC Live ils se décrivent eux mêmes de la manière suivante : “Four creatures making loud heavy pretty noises.” Leur dernier EP en date est produit par Matt Bayles qui a mixé pour Soundgarden, Mastodon, Isis, Pearl Jam, and Russian Circles. Ça suffit ou on continue ? Non sérieux allez écouter. — > Ouverture des portes à 19h30 > Billetterie : [[https://noiser.festik.net/cult-of-luna-et-caspian-et…/1](https://noiser.festik.net/cult-of-luna-et-caspian-et…/1)](https://noiser.festik.net/cult-of-luna-et-caspian-et…/1) > Tarif 30€/35€

30€ (hors FDL) en prévente / 35€ sur place – https://noiser.festik.net

Une soirée Noiser à ne pas manquer le 5 octobre au Metronum !

Le Metronum Metronum, 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-05T20:00:00 2022-10-05T23:00:00