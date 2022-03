Cul-ture x Sœurs Malsaines Le Hasard Ludique, 26 mars 2022, Paris.

CUL-ture reviiient au Hasard Ludique le samedi 26 mars pour un format all day all night pour un maxxxximum de plaisir et de CULture !

Parce que teufer c’est cool, mais se CUL-turer c’est bien aussi, Sœurs Malsaines accouche d’un tout nouveau format de touf intello(l) :

CUL-TURE : FEMMES PLUS JAMAIS OBJET.

Ça va juter du cerveau et débattre follement le dernier weekend de mars au Hasard Ludique, pour aborder un sujet très universel : la sursexualisation des femmes, CUL-ture c’est un évènement veut parler de Q et de SEINS (mais pas que) et produire du contenu culturel. C’est un temps de rencontre entre différents moyens d’expressions artistiques autour de la sexualité, du féminisme, du corps et de cette putain de société (…).

CUL-TURE c’est un carnaval d’évènements,

CUL-TURE c’est un méli-mélo de sujets,

CUL-TURE c’est une macédoine d’invité.e.s et d’intervenant.e.s,

CUL-TURE, c’est un mix-match d’activités,

CUL-TURE c’est culturel et ludique,

CUL-TURE c’est pour tout le monde qui veut s’exprimer ou s’informer sur un sujet,

CUL-TURE c’est en journée, en soirée et dans un lieu cool,

ALL DAY / de 14h à 22h

Conférence et discussion avec le public

L’objectisation cela suffit ! Pourquoi les corps des femmes ont-ils toujours été utilisés, exposés, vandalisés, marchandés, ultra normés ? Quel.les sont les acteur.rice.s qui ouvrent de nouveaux points de vue aujourd’hui et par quels moyens revendiquer notre droit de disposer de nos corps comme bon nous semble ?

*Mini marché de créateur.rice.s engagé.e.s et engageant.e.s le long des quais

Projections de courts métrages suivie d’une discussion autour du male gaze

Performance techno-féministe, lecture sur ambiant music

Création d’une œuvre collaborative géante sur les rails avec le public

Mumumusicaaa avec Pontcho et Luz Del Fuego

ALL NIGHT / de 23h à 06h

Mumusica

DJ set par les résident.e.s Soeurs Malsaines :

Performances

Pole dance : pour désexualiser et mettre en avant cette pratique sportive

Behind the scene : qu’est ce qu’il se passe en coulisse ?

Activités

Atelier “Comment réagir face à une agression sexiste / sexuelles”

Stand make up paillette et distribution de cache téton

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen Paris 75018

