Nicolas Oton – Cie Machine Théâtre

de Jean-Marie Piemme A partir de 14 ans

Durée: 1h Connus et reconnus par leurs pairs il y a quelques années, c’est dans un appartement exigu, modeste, que le rideau s’ouvre sur Victor et Louis, deux frères, deux acteurs…Ils sont à la dérive, englués dans un vide existentiel, oubliés des théâtres, dépassés par la nouvelle génération. Une joute verbale commence entre ces deux êtres que tout oppose, deux visions différentes de ce qu’est, et doit être l’art de l’acteur. Mais lorsque ce duo se voit dans l’obligation d’accepter une étonnante mission artistique, tout bascule. Et la présence du Ministre de la culture n’arrangera pas les choses…

Jean Marie-Piemme joue sur les genres. Son humour constant, sa tendresse et sa poésie offrent une liberté totale à l’acteur et au plaisir du spectateur. Pourtant il ne s’agit pas ici de ne parler que de théâtre, il est question de passion, de vocation, d’amour de son métier quel qu’il soit, de l’importance qu’on lui accorde, d’amour entre deux frères en perte de sens qui se déchirent pour mieux se retrouver au centre de la scène, et pouvoir crier à qui veut bien l’entendre… « Nous sommes des acteurs » ! Mise en scène : Nicolas Oton

Avec les comédiens du collectif Machine théâtre : Brice Carayol, Laurent Dupuy theatredanslesvignes@orange.fr +33 4 68 72 30 55 https://www.letheatredanslesvignes.fr/ Couffoulens

