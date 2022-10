CUL ET CHEMISE Bédarieux Bédarieux Catégories d’évènement: Bédarieux

Hrault 7 7 EUR Vendredi 4 novembre à la Tuilerie de Bédarieux découvrez le spectacle « Cul et chemise » par la Cie Machine Théâtre, à 21h Connus et reconnus par leurs pairs il y a quelques années, c’est dans un appartement exigu, modeste, que le rideau s’ouvre sur Victor et Louis, deux frères, deux acteurs… Ils sont à la dérive, englués dans un vide existentiel, oubliés des théâtres, dépassés par la nouvelle génération. Une joute verbale commence entre ces deux êtres que tout oppose, deux visions différentes de ce qu’est, et doit être l’art de l’acteur. Mais lorsque ce duo se voit dans l’obligation d’accepter une étonnante mission artistique, tout bascule. Et la présence du Ministre de la culture n’arrangera pas les choses… Compagnie Machine Théâtre D’après Cul et chemise de Jean-Marie Piemme Mise en scène : Nicolas Oton

Avec les comédiens du collectif Machine théâtre : Brice Carayol et Laurent Dupuy

Scénographie – Décor : Pierre Heydorff

Son : Alexandre Flory

Lumière : Mathieu Zabé et Nicolas Oton

Costumes : Cathy Sardi

Régie : Cyril Amiot

Production : Machine Théâtre La Tuilerie, avenue des Justes parmi les Nations. Dès 14 ans Tarifs : Plein : 15 €

Réduit : 10 €

Jeune public : 7 € Durée : 1h20. Renseignements et réservations : 04 67 95 48 27

