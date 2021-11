Marseille La salle gueule Bouches-du-Rhône, Marseille Cul-cultura + Avenoir La salle gueule Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La salle gueule, le mercredi 10 novembre à 20:00

* Sortie du split 45t DROG/Cul-Cultura (pic cul-cul by pirlouiiit ) [https://drog.bandcamp.com/album/drog-cul-cultura-split-7-ep](https://drog.bandcamp.com/album/drog-cul-cultura-split-7-ep) * Avenoir [https://www.facebook.com/avenooirband](https://www.facebook.com/avenooirband) 5e + 1adh / 8e avec le 45t

5€ + 1€ d’adhésion / 8€ avec le 45t.

