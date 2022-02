Cuivres en Pays Basque fait son Concert Prestige Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Jean-de-Luz

Cuivres en Pays Basque fait son Concert Prestige Saint-Jean-de-Luz, 12 août 2022, Saint-Jean-de-Luz. Cuivres en Pays Basque fait son Concert Prestige Saint-Jean-de-Luz

2022-08-12 20:30:00 – 2022-08-12

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 Concert d’ensemble de cuivres et percussions

1ere partie : musique de films

2eme partie Ma Mère l’Oye Concert d’ensemble de cuivres et percussions

