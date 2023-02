Cuivre Island cuivre island nevez Catégories d’Évènement: Finistère

Les créations d'œuvres Cuivre Island sont exclusives et uniques. En cuivre, laiton, parfois bronze, avec des matériaux parfois recyclés, les créations peuvent être d'inspiration industrielle, steampunk, marine quelquefois musicale … tous les luminaires ainsi que les bracelets sont issues de techniques de chaudronnerie et de dinanderie.

Cuivre Island ouvre donc ces portes de l’atelier / boutique pour la semaine du 27 au 31 mars de 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:30.

Attention, le samedi 1 avril et le dimanche 2 avril, l’atelier Cuivre Island sera fermé puisque présent sur l’événement : Mordelles Métiers d’Art, ferme de la Biardais à 20 miniutes à l’ouest de Rennes.

