Sun Bar Pizzeria, le vendredi 2 juillet à 19:30

Nous sommes heureux de vous proposer, en collaboration avec le Sun bar restaurant, un cuissot de veau à la broche ! Pour bien commencer la soirée, le Sun vous offre un cocktail de bienvenue ! Menu : – Salade composée – Cuissot de veau à la broche avec son accompagnement – Omelette norvégienne Tarif 20€ par personne. SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT ! Pensez à réserver avant le 30 juin, places limitées ! À très vite pour se régaler tous ensemble !! Contact: Sun bar restaurant : 05 61 97 53 32 A l’ancienne tourne broche : 06 83 27 25 40

20 € / personne sur réservation avant le 30 juin

A l’Ancienne tourne-broche et le Restaurant le Sun vous proposent une soirée conviviale. Sun Bar Pizzeria 3 Bd de la Magdeleine 31220 Martres-Tolosane Martres-Tolosane Le Moulin Haute-Garonne

2021-07-02T19:30:00 2021-07-02T23:00:00

