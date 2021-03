Saint-Maclou-de-Folleville Saint-Maclou-de-Folleville Saint-Maclou-de-Folleville, Seine-Maritime Cuisson et vente de pain au Moulin Saint-Maclou-de-Folleville Catégories d’évènement: Saint-Maclou-de-Folleville

Seine-Maritime

Cuisson et vente de pain au Moulin, 14 mars 2021-14 mars 2021, Saint-Maclou-de-Folleville.
2021-03-14 10:00:00 10:00:00 – 2021-03-14
Le Moulin de l'Arbalète
Hameau Arbalète

Saint-Maclou-de-Folleville Seine-Maritime Saint-Maclou-de-Folleville Cuisson et vente de pain au Moulin de l’Arbalète, au profit des projets de sauvegarde et d’aménagements du site !

A partir de 10h, venez réceptionner vos commandes !

Pain du moulin, 800 grammes 4,50 €

Brioche à Nico 300 grammes 4,00 €

Tartelettes de maman individuelles 1,50 € (pomme ou poire)

Détails Catégories d’évènement: Saint-Maclou-de-Folleville, Seine-Maritime Autres Lieu Saint-Maclou-de-Folleville Adresse Le Moulin de l'Arbalète Hameau Arbalète Ville Saint-Maclou-de-Folleville