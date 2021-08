Iteuil Atelier Ecla'Mosaïc Iteuil, Vienne Cuisson au four à pain au feu de bois ! Atelier Ecla’Mosaïc Iteuil Catégories d’évènement: Iteuil

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Atelier Ecla’Mosaïc Entrée libre selon les sanitaires en vigueur. Deux cuissons le samedi et le dimanche vers 16h.

Cuisson de pain, pizza, tartes et autres gourmandises dans le four à pain traditionnel du hameau de la Clémençalière. Venez avec votre plat et enfournez le dans le vieux four! Atelier Ecla’Mosaïc 16, rue de La Clémençalière 86240 Iteuil Iteuil Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T20:00:00

