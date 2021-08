Seurre Musée de plein air de l'Etang rouge Côte-d'Or, Seurre Cuisson au four à bois Musée de plein air de l’Etang rouge Seurre Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Musée de plein air de l’Etang rouge, le samedi 18 septembre à 10:00

Les Croqueurs de Pommes du Val de Saône vous font découvrir les techniques de cuisson au four à bois traditionnel. Goûtez le pain et les tartes aux pommes cuites par leurs soins. Une belle occasion pour profiter des espaces verts de l’Etang rouge et pique-niquer ! Les tartes et les pains seront vendus 5 €.

Gratuit

A l’occasion des Journées du patrimoine, les Croqueurs de Pommes du Val de Saône allument les fours à bois de l’Etang rouge ! Musée de plein air de l’Etang rouge Route de Franche-Comté, 21250 Seurre Seurre Côte-d’Or

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T14:00:00

