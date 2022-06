CUISSE DE BOEUF ET VIDE GRENIER

2022-06-12 06:00:00 06:00:00 – 2022-06-12 19:00:00 19:00:00 Vide grenier 6h-19h dans le Parc Thermal.

A partir de 12h : cuisse de boeuf, repas organisé par l’Association Avenir de Contrexéville. contact@avenir-contrex.fr +33 7 83 57 42 88 https://www.facebook.com/Avenir-Contrex.fr dernière mise à jour : 2022-05-28 par

