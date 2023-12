Cuisinons le mil en famille! Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris, 27 janvier 2024 14:00, Paris.

Le samedi 27 janvier 2024

de 14h00 à 16h00

.Public enfants. A partir de 7 ans. gratuit

Atelier parent-enfant pour découvrir les richesses et traditions culinaires de cette graine ancestrale.

L’association « graine et noyau » transmet la connaissance des

patrimoines culinaires . Découvrez à l’occasion de ce prochain atelier l’art et

la manière de cuisiner le mil , céréale ancestrale et aliment de base en

Afrique depuis des siècles.

Parents et enfants à partir de 7 ans seront conviés à préparer et déguster

deux recettes traditionnelles, issues de la culture nord-africaine et subsaharienne

.

La FAO (organisation des Nations Unis pour l’alimentation et

l’agriculture) a encouragé en 2023 la connaissance du mil et

son usage alimentaire. La double qualité de cette plante à la fois résistante et riche en éléments nutritifs pourrait

lui octroyer un rôle écologique majeur dans les années à venir.

Transmettez dans une ambiance conviviale et familiale les délices du DROO

crème dessert au sorgho ou gros mil (Tunisie), les saveurs sucrées du THIAKRY ou

DEGUE crème de mil (Sénégal, Mali, Côte d’Ivoire ) ou KODE (territoires peul).

Quelques crêpes à base de mil seront également proposées à la dégustation.

Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris

Contact : +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre

