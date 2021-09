« cuisinons le jardin » La Maison des solidarités, 24 septembre 2021, Arcueil.

« cuisinons le jardin » ———————– ### Vendredi 24 septembre de 10h à 13h Quand la cuisine rencontre le jardin… ça donne de bonnes recettes à créer et partager ensemble. Pour notre plus grand plaisir, Dominique et Nicole animeront cet atelier et vous proposeront des recettes savoureuses concoctées avec les légumes du jardin. Il est maintenant l’heure de récolter les haricots, continuer à faire rougir les tomates et les poivrons et préparer la terre pour semer les salades d’hiver et les épinards ! _**ET sinon venez nous rejoindre au jardin partagé : Mercredis 8, 15, 22 et 29 de 14h30 à 17h – Les accueils du jardin partagé**_ Pour plus d’infos : LA MAISON DES SOLIDARITES 102 Rue Marius Sidobre 94110 Arcueil 01.41.24.28.10 06.29.77.27.09 [www.lamaison.asso.fr](http://www.lamaison.asso.fr)

Gratuit

Proposé par la maison des solidarités

La Maison des solidarités 102 rue Marius Sidobre 94110 Arcueil Arcueil Val-de-Marne



