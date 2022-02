« Cuisinez selon la saison avec nos cours thématiques » Courcelles-sur-Vesle, 2 avril 2022, Courcelles-sur-Vesle.

« Cuisinez selon la saison avec nos cours thématiques » Courcelles-sur-Vesle

2022-04-02 15:00:00 – 2022-04-02 17:30:00

Courcelles-sur-Vesle Aisne Courcelles-sur-Vesle

130 130 « Cuisinez selon la saison avec nos cours thématiques »

Les Saint-Jacques

Saint-Jacques marinées et salsifis à la pomme verte, Saint-Jacques rôties et ses topinambours

Avant Pâques, le Chef Lucas Vannier mettra le produit star de la mer à l’honneur ! (130€ par personne)

Horaires : de 15h00 à 17h30 / Nombre d’élèves : entre 4 et 12

reservation@chateau-de-courcelles.fr +33 3 23 74 13 53 https://www.chateau-de-courcelles.fr/fr/

Courcelles-sur-Vesle

