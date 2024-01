Cuisinez des légumes frais sans (trop) d’effort ! avec Nos Deux Mains Maison écocitoyenne Bordeaux, mercredi 7 février 2024.

Cuisinez des légumes frais sans (trop) d’effort ! avec Nos Deux Mains Pouvoir préparer rapidement des plats simples à base de ces légumes frais toute la semaine et sans rien jeter, c’est possible ! Cet atelier vous fera découvrir des trucs et astuces pour… Mercredi 7 février, 14h00 Maison écocitoyenne Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-07T14:00:00+01:00 – 2024-02-07T16:00:00+01:00

Fin : 2024-02-07T14:00:00+01:00 – 2024-02-07T16:00:00+01:00

...organiser, préparer, conserver et accommoder son panier de légumes du marché ou récupéré à l’AMAP.

Fini le gaspillage, et vive les économies, les bons points santé, et surtout la gourmandise !

Tout public, dès 10 ans si accompagné

Sur inscription.

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 65 20 »}]