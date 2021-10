Feurs Feurs Feurs, Loire Cuisinez caramel Feurs Feurs Catégories d’évènement: Feurs

Loire

Cuisinez caramel Feurs, 20 octobre 2021, Feurs. Cuisinez caramel 2021-10-20 09:30:00 09:30:00 – 2021-10-20 ZI La Gare / La Féculerie RDV devant l’entreprise Nigay – Réservation obligatoire

Feurs Loire Feurs EUR 5 5 Dans les cuisines de l’entreprise Nigay, apprenez à fabriquer vos éclats de caramel maison et passez à la dégustation ! Les méthodes et astuces vous conduiront à une parfaite maîtrise de la recette caramélisée. dernière mise à jour : 2021-09-21 par

Détails Catégories d’évènement: Feurs, Loire Autres Lieu Feurs Adresse ZI La Gare / La Féculerie RDV devant l'entreprise Nigay - Réservation obligatoire Ville Feurs lieuville 45.74488#4.23038