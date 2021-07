Cuisines du Monde Savonnières, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Savonnières.

Cuisines du Monde 2021-07-13 18:00:00 18:00:00 – 2021-07-13 23:30:00 23:30:00

Savonnières Indre-et-Loire Savonnières

Marché de restauration avec les commerçants sédentaires et ambulants de Savonnières, sur la place des Charmilles et l’esplanade de l’Eglise, à partir de 18h. Restauration sur place ou à emporter. Balades en bateau traditionnel avec les Bateliers du Cher, animation musicale et feu d’artifice.

Marché de restauration avec les commerçants de Savonnières.

communication@savonnieres.fr

Commune de Savonnières

