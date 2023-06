Exposition « Regard(s) » Cuisines du château Bellegarde Bellegarde Catégorie d’Évènement: Bellegarde Exposition « Regard(s) » Cuisines du château Bellegarde, 13 juin 2023, Bellegarde. Exposition « Regard(s) » 13 – 23 juin Cuisines du château Exposition « Regard(s) » cheminement entre paysage, théâtre et agri-culture, réalisée par les élèves du CFA de Bellegarde dans les cuisines du château. Accompagnement artistique et propositions d’ateliers : Sylvain Dufour. Vernissage le 13 juin à 17h30. Entrée libre. Cuisines du château Le Chateau, Bellegarde Bellegarde Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-13T10:00:00+02:00 – 2023-06-13T16:30:00+02:00

2023-06-23T10:00:00+02:00 – 2023-06-23T16:30:00+02:00 FMACEN045V509H94 CFA Bellegarde Détails Catégorie d’Évènement: Bellegarde Autres Lieu Cuisines du château Adresse Le Chateau, Bellegarde Ville Bellegarde Lieu Ville Cuisines du château Bellegarde

Cuisines du château Bellegarde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bellegarde/

Exposition « Regard(s) » Cuisines du château Bellegarde 2023-06-13 was last modified: by Exposition « Regard(s) » Cuisines du château Bellegarde Cuisines du château Bellegarde 13 juin 2023