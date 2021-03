Lamballe-Armor Lamballe-Armor 22400, Lamballe-Armor Cuisiner les plantes sauvages et aromatiques Lamballe-Armor Catégories d’évènement: 22400

Lamballe-Armor

Cuisiner les plantes sauvages et aromatiques, 28 mars 2021-28 mars 2021, Lamballe-Armor. 2021-03-28 14:30:00 – 2021-03-28 17:00:00 Le haut du Val Jardin Herbarius

Dans le cadre de la 16eme semaine pour les alternatives aux pesticides, l'association Vert au jardin vous invite à participer à l'atelier « cuisiner les plantes aromatiques et sauvages ». Au programme : pesto, beurres, confitures, sirops etc. Rendez-vous au Jardins des mélanges à Lamballe. Gratuit, sur inscription.

Détails Catégories d’évènement: 22400, Lamballe-Armor Autres Lieu Lamballe-Armor Adresse Le haut du Val Jardin Herbarius Ville Lamballe-Armor