Cuisiner les fruits et légumes d’hiver HOBA Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Cuisiner les fruits et légumes d’hiver HOBA, 3 décembre 2022, Paris. Le samedi 03 décembre 2022

de 11h00 à 13h00

. payant Billetterie : 50€ + (frais de location) Variation de saison : l’automne dans l’assiette ou l’hiver dans l’assiette. Mmmmh ! l’automne et l’hiver à portée de main…

Pomme, poire, potimarron, butternut, panais, navet, … Fruits et Légumes d’Automne et d’hiver, je vous aime !

Ils sont de retour pour quelques mois dans nos assiettes, Venez cuisiner avec nous ces fruits et légumes de toute beauté, simplement crus, en veloutés réconfortants, mijotés ou en desserts gourmands. Nous découvrirons ensemble plusieurs façons de préparer de belles assiettes aux couleurs de l’automne et de l’hiver, savoureuses et pleines de vitalité. Durant cet atelier de cuisine éco-responsable autour de l’engagement citoyen, nous parlerons du bon sens écologique dans l’assiette et de comment œuvrer au quotidien pour une assiette respectueuse de nos corps et de l’environnement. Lila Djeddi de la cantine vagabonde Créatrice du restaurant la cantine vagabonde en 2012, à fait le pari de rendre le bio accessible à tous.

Depuis 2017, elle anime des ateliers de cuisine durable autour de l’engagement citoyen et se consacre pleinement à différents projets sur la démocratisation du gai manger.

Elle est l’autrice de Cantine Vagabonde, de 365 jours de cuisine gourmande et solidaire et de cuisine du quotidien pour les étudiantes et étudiants (simple, bon et durable).

INSTAGRAM // FACEBOOK HOBA 43 45 Rue Bernard Buffet 75017 Paris Contact : https://hoba.paris/evenement/cuisiner-les-fruits-et-legumes-dhiver/ https://hoba.paris/evenement/cuisiner-les-fruits-et-legumes-dhiver/

hoba

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu HOBA Adresse 43 45 Rue Bernard Buffet Ville Paris lieuville HOBA Paris Departement Paris

HOBA Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Cuisiner les fruits et légumes d’hiver HOBA 2022-12-03 was last modified: by Cuisiner les fruits et légumes d’hiver HOBA HOBA 3 décembre 2022 HOBA Paris Paris

Paris Paris