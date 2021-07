Villeneuve-d'Ascq Ferme du Héron Nord, Villeneuve-d'Ascq Cuisiner les épluchures Ferme du Héron Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Cuisiner les épluchures Ferme du Héron, 18 septembre 2021, Villeneuve-d'Ascq. Cuisiner les épluchures

Ferme du Héron, le samedi 18 septembre à 12:00

**Samedi 18 septembre de 10h à 12h Ferme du Héron: Je cuisine les épluchures. Gratuit sur inscription.** Réalisation de recettes à base d’épluchures de légumes ou de fruits, échanges et astuces sur l’utilisation des épluchures en cuisine. **Information et inscription obligatoire auprès du Service développement durable :** * au 03 20 43 19 50 * [ddvascq@villeneuvedascq.fr](http://mailto:ddvascq@villeneuvedascq.fr) * Atelier gratuit

Gratuit sur inscription

Samedi 18 septembre de 10h à 12h Ferme du Héron: Je cuisine les épluchures. Gratuit sur inscription. Ferme du Héron Chemin de la ferme Lenglet 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T12:00:00 2021-09-18T14:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Ferme du Héron Adresse Chemin de la ferme Lenglet 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Ferme du Héron Villeneuve-d'Ascq