Cuisiner et sublimer nos plantes sauvages nourricières Angers, France Pays de la Loire Angers, samedi 4 mai 2024.

Cuisiner et sublimer nos plantes sauvages nourricières Angers, France samedi 4 mai 2024.

Cuisiner et sublimer nos plantes sauvages nourricières Nous commencerons par une balade de reconnaissance des plantes sauvages nourricières dans leur milieu naturel Samedi 4 mai, 13h30 Angers, France Pays de la Loire

Début : 2024-05-04T13:30:00+02:00 – 2024-05-04T15:30:00+02:00

Fin : 2024-05-04T13:30:00+02:00 – 2024-05-04T15:30:00+02:00

Nous commencerons par une balade de reconnaissance des plantes sauvages nourricières dans leur milieu naturel : description botanique pour éviter toute confusion, aperçu des principaux composés et vertus, règles de cueillette Puis, en fonction de la saison, nous cueillerons et sublimerons « ces communes » en réalisant ensemble au moins 2 recettes que vous pourrez déguster sur place ou rapporter (penser à prendre des boites et une bouteille à large goulot). Une bibliographie et un livret de recette vous sera fourni.

Angers, France Pays de la Loire contact@eco-formation.org 07 82 06 86 60