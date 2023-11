Cuisine : Superlumos à la Librairie de Paris Librairie de Paris Paris, 18 novembre 2023, Paris.

Le samedi 18 novembre 2023

de 11h00 à 14h00

.Tout public. gratuit

Nous avons le plaisir d’accueillir Superlumos à l’occasion de la parution de son livre « Mon recueil de douceurs : 70 recettes et histoires qui viennent du cœur » aux Éditions Solar.

Au programme : Séance de dédicace de 11h à 14h

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Venez découvrir Mon recueil de douceurs : 70 recettes et histoires qui viennent du cœur publié aux Éditions Solar.

À PROPOS

70 recettes de douceurs sucrées pour prendre le temps de se faire du bien et passer un moment de bonheur en compagnie de @Superlumos !

Vous pourrez y lire les récits poignants d’un enfant amoureux de la cuisine, les leçons de vie surprenantes d’un hypersensible mais aussi des conseils pour surmonter le blues du dimanche soir… Ayoub ouvre une porte vers son monde intérieur et analyse le monde qui l’entoure pour vous proposer un livre à son image, sensible et généreux.



Ayoub (@superlumos) est créateur de contenus lifestyle. Formé à Sciences Po, son ancien parcours de journaliste lui donne des clefs d’analyse du réel qu’il utilise notamment dans le cadre de son podcast intimiste, Iced Coffee Break.

Librairie de Paris 7-11 place de Clichy 75017 Paris

