CUISINE SAUVAGE Neufchâtel-en-Saosnois, 31 juillet 2022, Neufchâtel-en-Saosnois.

2022-07-31 – 2022-07-31

Les plantes et fleurs comestibles sont de plus en plus utilisées par de célèbres cuisiniers. Au cours de vos promenades, dans votre jardin ou potager, sur le bord des routes, certaines plantes sauvages peuvent agrémenter nos assiettes et surtout mettre nos papilles en éveil ! Pour apprendre à les reconnaitre et à les préparer, retroussez vos manches et suivez l’animation de Bourrache et Coquelicot.

