Noëlle Piquet, cueilleuse de plantes, vous propose un atelier pour reconnaître les plantes dans leur milieu, connaître leurs propriétés, apprendre à les cueillir et les cuisiner. Temps de balade, de cueillette, de cuisine et repas avec tout ce que nous avons préparé ensemble !

CUISINE SAUVAGE AVEC CUEILLETTES ET REPAS – NATURE ET SIMPLES
La Jaille-Yvon, 9 avril 2022
EUR 48

Cuisine savage avec cueillette et atelier, organisé par Nature et simples à la Jaille-Yvon, les samedis 9 et 23 avril 2022.
naturesimples@orange.fr

