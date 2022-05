Cuisine sauvage autour du feu

Je vous accueille à la maison pour un atelier de cuisine autour du feu. Nous cuisinerons les « simples » issues du jardin ou des plantes sauvages. Quelques exemples de recettes : pains aux orties, galettes, soupes, tartinades, pestos avec des produits cueillis au préalable par mes soins. Nous dégusterons bien entendu ensuite ces préparations. Réservation obligatoire au 06 50 08 63 97. Tarif : 35€. Tarif famille : nous consulter.

