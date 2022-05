Cuisine sauvage

2022-05-21 – 2022-05-21 Lors d’une randonnée, venez découvrir le nom des plantes et surtout en déguster cuites, crues, en tisane ou en tarte.

Dégustation insolite maison de sirop de sureau, de fleurs de robinier, confiture de cynorrhodons, soupe… dernière mise à jour : 2022-03-16 par

