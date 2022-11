Atelier cuisine : Menu de fêtes de fin d’année Cuisine pédagogique – Maison du Parc – Parc Naturel Urbain du Champ des Bruyères Sotteville-lès-Rouen Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Sotteville-lès-Rouen

Atelier cuisine : Menu de fêtes de fin d’année Cuisine pédagogique – Maison du Parc – Parc Naturel Urbain du Champ des Bruyères, 7 décembre 2022, Sotteville-lès-Rouen. Atelier cuisine : Menu de fêtes de fin d’année 7 – 18 décembre Cuisine pédagogique – Maison du Parc – Parc Naturel Urbain du Champ des Bruyères

Gratuit, sur inscription

Mon P’tit Atelier de la Cop21 et le Champ des Possibles vous proposent des ateliers cuisine « repas de fêtes de fin d’année éco-responsable » avec l’utilisation de denrées bio, équitables, de saison. Cuisine pédagogique – Maison du Parc – Parc Naturel Urbain du Champ des Bruyères Avenue de Canadiens Sotteville Sotteville-lès-Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie Au menu : Caviar de lentilles Mousse de betterave en verrine Sapin de polenta sur son lit de légumes racines Mesclun normand & croquant de kale Mousse de pommes aux éclats de sarrasin caramélisé 3 séances sont proposées : – mercredi 7 décembre, de 14h à 18h > Menu de fêtes de fin d’année & saveurs des épices – dimanche 11 décembre, de 10h à 14h > Menu de fêtes de fin d’année & découverte des légumes oubliés – dimanche 18 décembre, de 10h à 14h > Menu de fêtes de fin d’année & légumes secs en fête A partir de 6 ans, à condition d’être accompagné d’un adulte (chaque participant doit s’inscrire, y compris les enfants). Chaque participant doit apporter un tablier et un torchon de cuisine. Lieu : Cuisine pédagogique – Maison du Parc Parc Naturel Urbain du Champ des Bruyères Entrée par les allées du Champ de Courses et Charles Péguy – St Etienne du Rouvray Arrêt TEOR T4 Champ des Bruyères

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-07T14:00:00+01:00

2022-12-18T14:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Sotteville-lès-Rouen Autres Lieu Cuisine pédagogique – Maison du Parc - Parc Naturel Urbain du Champ des Bruyères Adresse Avenue de Canadiens Sotteville Ville Sotteville-lès-Rouen lieuville Cuisine pédagogique – Maison du Parc - Parc Naturel Urbain du Champ des Bruyères Sotteville-lès-Rouen Departement Seine-Maritime

Cuisine pédagogique – Maison du Parc - Parc Naturel Urbain du Champ des Bruyères Sotteville-lès-Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sotteville-les-rouen/

Atelier cuisine : Menu de fêtes de fin d’année Cuisine pédagogique – Maison du Parc – Parc Naturel Urbain du Champ des Bruyères 2022-12-07 was last modified: by Atelier cuisine : Menu de fêtes de fin d’année Cuisine pédagogique – Maison du Parc – Parc Naturel Urbain du Champ des Bruyères Cuisine pédagogique – Maison du Parc - Parc Naturel Urbain du Champ des Bruyères 7 décembre 2022 Cuisine pédagogique – Maison du Parc - Parc Naturel Urbain du Champ des Bruyères Sotteville-lès-Rouen Sotteville-lès-Rouen

Sotteville-lès-Rouen Seine-Maritime