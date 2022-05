Cuisine pédagogique, les saisons culinaires Cœur de Causse Cœur de Causse Catégories d’évènement: Cœur de Causse

Lot

Cuisine pédagogique, les saisons culinaires Cœur de Causse, 16 mai 2022, Cœur de Causse. Cuisine pédagogique, les saisons culinaires Cœur de Causse

2022-05-16 15:00:00 15:00:00 – 2022-05-16 18:00:00 18:00:00

Cœur de Causse Lot Cœur de Causse Atelier pâtes fraîches. Apprenez à faire des tagliatelles fraîches et la véritable sauce carbonara et des ravioles au foie gras. Limité à 12 personnes ou 6 binômes. L’atelier de la petite fourchette, situé à Labastide-Murat est une vaste cuisine pédagogique. De nombreux ateliers culinaires sont proposés à tout public. +33 6 36 24 31 44 Atelier pâtes fraîches. Apprenez à faire des tagliatelles fraîches et la véritable sauce carbonara et des ravioles au foie gras. Limité à 12 personnes ou 6 binômes. pixabay

Cœur de Causse

dernière mise à jour : 2022-05-09 par OT Labastide-Murat

Détails Catégories d’évènement: Cœur de Causse, Lot Autres Lieu Cœur de Causse Adresse Ville Cœur de Causse lieuville Cœur de Causse Departement Lot

Cœur de Causse Cœur de Causse Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coeur-de-causse/

Cuisine pédagogique, les saisons culinaires Cœur de Causse 2022-05-16 was last modified: by Cuisine pédagogique, les saisons culinaires Cœur de Causse Cœur de Causse 16 mai 2022 Cœur de Causse Lot

Cœur de Causse Lot