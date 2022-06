Cuisine indienne : le Thali complet végétarien

Cuisine indienne : le Thali complet végétarien

2022-08-20 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-20 13:00:00 13:00:00 Réalisez le traditionnel « thali » le repas à l’indienne.

Il s’agit d’un assortiment de plats servis ensemble, nous réaliserons des chapatis, un dal de lentilles, un curry de légumes (selon saison) un raïta à base de yaourt, et un dessert !! On va voyager !

A partir de 12 ans

