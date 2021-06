CUISINE GOURMANDE ENTRE MER ET VIGNE : 28/06 Castelnau-de-Guers, 28 juin 2021-28 juin 2021, Castelnau-de-Guers.

CUISINE GOURMANDE ENTRE MER ET VIGNE : 28/06 2021-06-28 – 2021-06-28

Castelnau-de-Guers 34120

Profitez de ces ateliers culinaires créés autour de l’accord mets et vins, pour découvrir l’art de cuisiner les moules farcies à la Sétoise autour d’un produit de la mer ou de la lagune de Thau. Karine, conchylicultrice et fine cuisinière, partage ses recettes et astuces, tandis que le vigneron du domaine qui vous accueille, vous conseille sur le choix des vins pour accompagner les coquillages de la lagune de Thau. Dégustation et pique-nique partagés. Votre journée dans les vignes se poursuit par une balade digestive, avec la découverte du domaine, du vignoble et des techniques de vinification.

Inscriptions au Bureau d’Information Touristique de Vias-Plage :

04.67.21.76.25

#ESCAPADEVIGNERONNE

Recettes offertes en fin d’atelier

Recettes offertes en fin d’atelier

Profitez de ces ateliers culinaires créés autour de l’accord mets et vins, pour découvrir l’art de cuisiner les moules farcies à la Sétoise autour d’un produit de la mer ou de la lagune de Thau. Karine, conchylicultrice et fine cuisinière, partage ses recettes et astuces, tandis que le vigneron du domaine qui vous accueille, vous conseille sur le choix des vins pour accompagner les coquillages de la lagune de Thau. Dégustation et pique-nique partagés. Votre journée dans les vignes se poursuit par une balade digestive, avec la découverte du domaine, du vignoble et des techniques de vinification.

Inscriptions au Bureau d’Information Touristique de Vias-Plage :

04.67.21.76.25

#ESCAPADEVIGNERONNE